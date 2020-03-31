برشلونة يلجأ لحل بديل لحسم صفقة مارتينيز

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:24 ص
عبد القادر عرابي

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يحاول إنهاء المفاوضات مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



ويرغب برشلونة منذ فترة بعيدة بضم مارتينيز، لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في المستقبل، خلفاً للأوروجواياني لويس سواريز.


وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، أن إدارة الفريق قد تستخدم خطة أخرى لإقناع الإنتر بترك اللاعب.


ويفكر النادي الكتالوني في إدراج اسم الظهير الأيسر البرازيلي جونيور فيربو ضمن الصفقة.


وانضم فيربو لصفوف الفريق مطلع هذا الموسم من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو لمنافسة الظهير الأساسي جوردي ألبا، إلا أنه ظل حبيس مقعد البدلاء.


وتترقب أندية روما ونابولي وتورينو الإيطالية موقف فيربو مت برشلونة، لبحث إمكانية التقدم بعرض لضمه.



وذكرت تقارير أن برشلونة لن يترك فيربو بأقل من 20 مليون يورو، كي لا يتعرض الفريق لخسارة مقابل بيعه.

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