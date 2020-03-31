ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:27 ص
بيراميدز
بيراميدز
عبد القادر عرابي


أشارت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن النادي الأحمر يفكر في ضم لاعب جديد من نادي بيراميدز، في فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.



وأضافت المصادر، أن الأهلي يستهدف ضم الظهير الأيسر للفريق محمد حمدي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت التقارير أن اللاعب حظى بإعجاب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والذي يأمل في جلب ظهير أيسر جديد لكي يكون بديلاً للتونسي علي معلول.


وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع اللاعب لعرض فكرة إنتقاله للأهلي، حيث رحب حمدي بارتداء الفانلة الحمراء.


ويتواجد محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر، إلا أن فايلر غير مقتنع بمستواه، وقد يرحل عن الفريق في الصيف.


يذكر أن محمد حمدي هو أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن ينضم للأهلي، ومنه لفريق بيراميدز.

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