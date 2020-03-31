مانشستر يونايتد يصدم يوفنتوس وريال مدريد بشأن بوجبا









كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن صدمة كبري لكل من ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.





وكان كل من ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالي يسعوا بقوة للتعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوفهم.





وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن إدارة اليونايتد تثق فى بقاء بوجبا ضمن الفريق الموسم القادم، خاصة بعدما تسبب فيروس كورونا المستجد فى خسائر كبري للأندية بسبب توقف النشاط الرياضى.



