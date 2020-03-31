مفأجاة.. جاريث بيل اول الراحلين عن ريال مدريد الموسم المقبل









كشف تقرير إسباني قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأمر من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.





وقالت صحيفة ماركا:"نجوم سيرحلون عن ريال مدريد هذا الصيف مهما كان الثمن زيدان اتخذ قراره بالتخلي عن هؤلاء اللاعبين من بينهم النجم الويلزي جاريث بيل الذي خرج نهائياً من حسابات المدرب الفرنسي حيث ابعده عن العديد من المباريات قبل التوقف حيث غاب اللاعب حتى عن الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات ما أكد في وقتها نية زيدان النهائية بالتخلي عن اللاعب".





وأضاف التقرير:"في الصيف الماضي، اقترب بيل من الرحيل الى الصين غير أن الصفقة توقفت في لحظتها الأخيرة من قبل اللاعب ورئيس النادي، على أمل أن تتعاقد معه احدى الأندية الأوروبية، ففشل الأمر في نهاية المطاف".



