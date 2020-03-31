بيان هام من ميسي بشأن موقف لاعبي برشلونة خفض رواتبهم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:33 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي


نشر النجم الدولي الأرجنتيني لونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني بيانا هاما عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوضح فيه موقف لاعبي النادي الكتالوني بشأن خفض رواتبهم حتى يتمكن موظفو النادي من الحصول على أجورهم كاملة بعد توقف مسابقة الدوري الاسباني و تفشي فيروس كورونا الجديد.

وجاء بيان النجم الدولي الأرجنتيني كالتالي:

"جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط الحالي لم يعد الأمر يمثل لنا مفاجأة بوجود أشخاص في النادي يحاولون وضعنا تحت الأضواء وإضافة ضغوطات علينا للقيام بما نريده بالضبط حان الوقت للإعلان أنه إلى جانب تخفيض أجورنا بنسبة 70% في فترة الطوارئ، سنساهم أيضًا في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم، طالما أن الوضع الحالي لم يتغير".

وأضاف ميسي:"السبب وراء عدم إعلاننا لذلك، هو حاجتنا لإيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي، وكل من تأثر بهذا الوضع".

يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى.

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