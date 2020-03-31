شريهان عن فيروس "كورونا": نعيش حربا وجودية مصيرية

أكدت الفنانة شريهان، أن فيروس "كورونا" المستجد، (كوفيد 19) يضع العالم فيما أسمته بـ"حرب وجودية مصيرية".





وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تحية إلى كل شخص أثبت إنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللاإنساني تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسؤولية وشرف.





وأكدت: "نحن جميعا نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة كورونا.. سامحوني كلنا كنا سببا فيه ولا أستثني أحدا".





ودعت شيريهان، الله تعالى في منشور سابق، بأن يرفع الله عن الوباء و يحصن البلاد من فيروس كورونا،





وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة:" أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا"، تحصنت و حصنتكم جميعا بذى العزة و اعتصمت برب الملكوت و توكلت على الحى الذى لا يموت اللهم اصرف عن الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".