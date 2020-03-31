نجم إنتر ميلان يصدم برشلونة بقرار جديد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:59 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موقف النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن اللاعب الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي للتعاقدات خلال الميركاتو الصيفي القادم لفريق برشلونة لتدعيم صفوفه بمهاجم قوي لخلافة المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة أن إنتر يثق فى أن اللاعب رغم وجود عروض قوية لرحيله خاصة من البارسا، إلا أن النيراتزورى يثق فى أن اللاعب سيقرر البقاء فى صفوف النيراتزورى خلال الموسم القادم وعدم الرحيل للبلوجرانا.

وكان كل من برشلونة وريال مدريد قطبي الكرة الإسبانية وتشيلسي الإنجليزي أبدوا الإهتمام بضم اللاعب خلال الفترة القادمة.

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