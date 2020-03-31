اليوم.. وزير النقل يشهد وصول 20 جرارا جديدا لميناء الإسكندرية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:07 ص
جرار قطار
جرار قطار
كرستينا عياد
يتوجه اليوم الثلاثاء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الإسكندرية، لتفقد وصول الدفعة الثانية من جرارات السكك الحديدية الجديدة جنرال إليكتريك، القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على متن مركب بميناء الإسكندرية.

وفي تصريحات صحفية له، أوضح الوزير أن المركب استغرق تعقيمه 6 ساعات فور وصوله للميناء، أمس الاثنين، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وأوضح أنه سيتم إنزال الجرارات العشرين، ومن ثم وضعهم على قضبان السكك الحديد، وجلبهم للقاهرة، لنقلهم  إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة، تمهيدا لانضمامهم لأسطول قطارات وجرارات السكك الحديدية بمصر. 

وشهد الوزير في ديسمبر الماضي وصول أول 10 جرارات سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارا جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم، على متن السفينة (بحري جدة). 

وتدخل هذه الصفقة ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية. 

وفي بيان سابق لوزارة النقل، أفاد الوزير بأن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأورد أن هذه الجرارات تعد أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009)، وبلغت قيمة توريد الـ10 جرارات 27،05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (حوكة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الإعلاني).

ونوه بأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار. 

وأردف أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديدا تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول الـ40 جرارا الآخرين مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع ال60 جرارا الأخرى. 

وأكد الوزير، أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وعن مشروع إعادة تأهيل 81 جرارًا، أعلن وزير النقل الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وتم دخولهم التشغيل في أكتوبر 2019، وجارٍ حاليا الانتهاء من إعادة تأهيل 2 جرار أخرى.

واختتم بأن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدي عمال مصريين وتحت إشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة.
اليوم.. وزير النقل يشهد وصول 20 جرارا جديدا لميناء الإسكندرية
اليوم.. وزير النقل يشهد وصول 20 جرارا جديدا لميناء الإسكندرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل قطارات السكة الحديد قطارات اسوان القاهرة جرارات السكك الحديد الجديدة تطوير قطاع سكك حديد مصر النقل

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

الأهلي يسعي للتعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 9 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"النقل": توريد أول 10 جرارات سكة حديد جديدة سبتمبر المقبل

"النقل": سرعة طرح الأعمال الاستشارية لمشروعي كهربة إشارات السكة الحديد

"الوزير" يكشف تفاصيل صفقة جرارات "السكة الحديد" الجديدة.. ودور السيسي في تخفيض سعرها

وزير النقل: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ ٤١ جرار قبل ٣٠/ ٦ (صور)

الخميس.. وصول 10 جرارات سكك حديدة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من أمريكا

وزير النقل يتفقد وصول ١٠ جرارات قطارات جديدة بميناء الإسكندرية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

07:03 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية