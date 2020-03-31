اليوم.. وزير النقل يشهد وصول 20 جرارا جديدا لميناء الإسكندرية

يتوجه اليوم الثلاثاء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الإسكندرية، لتفقد وصول الدفعة الثانية من جرارات السكك الحديدية الجديدة جنرال إليكتريك، القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على متن مركب بميناء الإسكندرية.





وفي تصريحات صحفية له، أوضح الوزير أن المركب استغرق تعقيمه 6 ساعات فور وصوله للميناء، أمس الاثنين، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وأوضح أنه سيتم إنزال الجرارات العشرين، ومن ثم وضعهم على قضبان السكك الحديد، وجلبهم للقاهرة، لنقلهم إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة، تمهيدا لانضمامهم لأسطول قطارات وجرارات السكك الحديدية بمصر.





وشهد الوزير في ديسمبر الماضي وصول أول 10 جرارات سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارا جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم، على متن السفينة (بحري جدة).





وتدخل هذه الصفقة ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.





وفي بيان سابق لوزارة النقل، أفاد الوزير بأن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.





وأورد أن هذه الجرارات تعد أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009)، وبلغت قيمة توريد الـ10 جرارات 27،05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (حوكة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الإعلاني).





ونوه بأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار.

وأردف أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديدا تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول الـ40 جرارا الآخرين مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع ال60 جرارا الأخرى.

وأكد الوزير، أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن مشروع إعادة تأهيل 81 جرارًا، أعلن وزير النقل الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وتم دخولهم التشغيل في أكتوبر 2019، وجارٍ حاليا الانتهاء من إعادة تأهيل 2 جرار أخرى.





واختتم بأن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدي عمال مصريين وتحت إشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة.