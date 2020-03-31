الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:07 ص
دوري ابطال إفريقيا
دوري ابطال إفريقيا
ريهام عبدالمحسن



أكدت تقارير صحفية مغربية نقلاً عن مصادر داخل الاتحاد الأفريقي أن أندية الأهلي المصري والزمالك المصري والرجاء المغربي والوداد البيضاوي المغربي رفضوا خوض مباريات الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة على ملعب جابوما الكاميروني والذي من المقرر أن يستضيف المباراة النهائية.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية إن الأندية الأربعة غير متحمسين لفكرة خوض مباريات الدور قبل النهائي على ملعب محايد وذلك بعد أن تم عرض الفكرة داخل الاتحاد الأفريقي لإرضاء الكاميرون وذلك عوضًا عن التعذر عن إقامة بطولة أفريقيا للمحليين بسبب فيروس كورونا والتي تم تأجيلها.
وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) غير متحمس لتلك الفكرة أيضًا لأنها لا تخدم تسويق البطولة.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن المباريات لن تكون في موعدها وأنه سيتم تأجيلها لمنتصف يونيو القادم وذلك لعدم قدرة الأندية الأربعة على الاستعداد للمباريات في حال استمر تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد على ماهو عليه.

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