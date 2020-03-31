الأهلي يرفض التخلي عن أزارو

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:08 ص
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن الأهلي رفض بيع عقد نجمه المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي خاصة بعد أن أعرب النادي السعودي عن رغبته في شراء ما تبقى من عقد أزارو مع المارد الأحمر نظرًا لتألق النجم المغربي منذ انضمامه إلى الفريق السعودي في يناير الماضي.
وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن الأهلي رفض بيع عقد لاعبه وليد أزارو والتخلي عنه للاتفاق السعودي الذي يلعب له حاليًا على سبيل الإعارة وقطع مسئولو النادي المصري بذلك الطريق على حلم النجم المغربي وناديه السعودي بالتوقيع على عقد طويل الأمد بينهما.
وكشفت الصحيفة المغربية نقلًا عن تقارير إعلامية سعودية أن  الاتفاق السعودي يسعى إلى ضم النجم المغربي عن طريق محاولة إقناع إدارة الأهلي بالحصول عليه خصوصا بعد تفديمه لآداء قوي في المباريات التي خاضها في الدوري السعودي حتى الآن.

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