"15 حالة توفت".. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن ضحايا كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المنظومة الصحية، رفعت الروح المعنوية لكل العاملين بالمنظومة، مشيرة إلى أنها لفتة طيبة من الرئيس للأطباء والعاملين في المنظومة الصحية ككل.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" ببرنامج "الحياة"، مساء الاثنين، أن معدل الشفاء في مصر من أعلى دول العالم، ومتوسط مدة بقاء المصابين بالفيروس بمستشفى العزل 8 أيام، ومعظم الحالات المصابة بفيروس كورنا من المخالطين، مناشدة المواطنين فور ظهور أي أعراض عليهم التوجه فورا للمستشفى، منوهة بأن 15 حالة من إجمالي الوفيات بفيروس كورونا توفوا قبل وصولهم مستشفى العزل.

وأوضحت، أنهم تواصلوا مع مراكز أبحاث عالمية خلال الأيام الماضية، وسيستقبلون وفود صينية للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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