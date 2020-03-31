سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-3-2020، على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، و جاءت الاسعار اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

 وواصلت أسعار الدولار الأمريكي الارتفاع، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد بيانات اقتصادية ووسط تفاقم تأثيرات الكورونا على الاقتصاد العالمي وبالتزامن مع تشديد إجراءات الإغلاق.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال الشهر الماضي.

ويستعد المستثمرون لفترة طويلة من حالة عدم اليقين حيال تفشي فيروس "كورونا"، مما دفعهم إلى تفضيل حيازة السيولة النقدية (الكاش) وسط الأزمة، مع تشديد عمليات الإغلاق الوطني لمعظم الدول في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دوناد ترامب" تمديد إجراءات التباعد الإجتماعي والإغلاق الوطني حتى نهاية أبريل القادم، وتستعد أوروبا إلى تمديد آخر في عمليات الإغلاق، كما أن اليابان على وشك اتخاذ إجراء مماثل بعد زيادة أعداد الضحايا بالكورونا.

وتستمر جميع الدول في الكشف عن حزم تحفيزات مالية كمحاولة لاحتواء تفشي الكورونا، حيث وقع ترامب حزمة التحفيز البالغة تريليوني دولار في نهاية الأسوع الماضي، لتصبح قانوناً يساعد الأفراد والشركات.


وارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 1.1 بالمائة لتصل إلى 1.1019 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية مسجلة 107.94 ين.

فيما صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.2381 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 0.9606 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 99.22.

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