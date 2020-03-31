عاجل.. بيان مهم لركاب القطارات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:34 ص
قطار
قطار
كرستينا عياد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة

واعتذرت السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وأهابت الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وفي سياق آخر، أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير  تعليماته لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الاضافية علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة.

وجاء ذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة  لمواجهة  فيروس كورونا.

وعليه فقد قامت الهيئة بتشغيل 28 قطارا، إضافي درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة على التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و23 قطارا على الوجه البحري.

وفيما يلي أهم هذه القطارات:

وجه بحري:

- قطار رقم 1967 القاهرة الإسكندرية "مميز".
- قطار رقم 1901 القاهرة الزقازيق "مميز".
- قطار رقم 1103 طنطا دمياط "مميز".
- قطار رقم 381 القاهرة المنصورة "مطور".
- قطار رقم 377  الزقازيق المنصورة "مطور"
- قطار رقم 391 القاهرة الزقازيق "مطور"
- قطار رقم 327 القاهرة شبين القناطر "مطور".
- قطار رقم 271 الزقازيق الإسماعيلية "مطور".
- قطار رقم 687 القاهرة وردان "مطور".
- قطار رقم 667 وردان ايتاي البارود "مطور".
- قطار رقم 297 المنصورة طنطا "مطور".
- قطار رقم 12 الاسكندرية القاهرة "مميز".
- قطار رقم 1900 الزقازيق القاهرة "مميز".
- قطار رقم 1106 دمياط طنطا "مميز".
- قطار رقم 382 المنصورة القاهرة "مطور".
- قطار رقم 374 بلبيس القاهرة "مطور".
- قطار رقم 328 شبين القناطر القاهرة "مطور".
- قطار رقم 388 المنصورة الزقازيق "مطور".
- قطار رقم 278 الإسماعيلية الزقازيق "مطور"
- قطار رقم 124 طنطا القاهرة "مطور".
- قطار رقم 512 منوف القاهرة "مطور".
- قطار رقم 532 اشمون القاهرة "مطور".
- قطار رقم 268 المنصورة طنطا "مطور".

أما وجه قبلي:

- قطار رقم 1142 القاهرة الواسطي "مميز".
- قطار رقم 1022 اسوان السد العالي "مطور".
- قطار رقم 1141 الواسطي القاهرة "مميز".
- قطار رقم 1023 السد العالي أسوان "مطور".
- قطار رقم 753 أسوان إدفو "مطور".

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