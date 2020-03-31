نجم avengers يعالج كورونا بالموسيقى



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة قام بنشرها جيرمي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، تعتبر البوستر الرسمي للألبوم الموسيقي الذي يحتوي على مجموعة من المعزوفات الموسيقية من تأليف رينر.



وظهر رينر على الملصق الدعائي للألبوم جالسا على آلة بيانو، وكتب مع الصورة أنه دائما ما كان يظن أن الموسيقى تمتلك قدرة توحيد الآخرين بشكل نقي.



وعرف جيرمي رينر في السنوات الماضية بكونه واحدا من نجوم سلسلة أفلام avengers حيث جسد شخصية باسم "بارتون" أو hawkeye.



أعلن النجم جيرمي رينر نجم أفلام avengers عن طرحه لألبوم موسيقي جديد من تأليفه بعنوان The Medicine أو العلاج.