كيم كارداشيان تواجه أزمة كورونا بابتسامة أبنائها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
استغلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ساعات العزل الذاتي التي يقضيها الملايين حول العالم، بالاهتمام بمتابعيها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة نشرتها كيم عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، لابنائها "سينت البالغ من العمر 4 سنوات، و"بسالم" ذو العشرة أشهر.

وظهر الطفلين في الصورة بابتسامة عريضة، اثارت اعجاب متابعي كيم، التي كتبت مع الصورة my boys، في اشارة للطفلين.

وحصدت الصورة ما يزيد عن ربع مليون حالة اعجاب على الصفحة الرسمية لكيم كارداشيان عبر موقع تبادل الصور انستجرام.

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