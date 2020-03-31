مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لن ينتهي من أسيا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:50 ص
الفجر
كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، عن أن وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتًا أن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.
وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا، موضحًا، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى، محذرًا الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.
وفي وقت سابق، قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة كورونا، معلقًا: "فيروس كورونا يذكرنا بضعفنا"، لافتًا إلى أنهم نشروا كتابًا عن كيفية التعامل مع كورونا.
وأعرب "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، عن امتنانهم للعديد من البلدان التي ساهمت بـ600 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "نشعر بحماس كبير لمواجهة وباء كورونا".
وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، على أنه لا بد من تقديم اهتمام خاص بالدول الفقيرة التي تعاني من مرض كورونا، ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطنين ورعايتهم، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم للعاجز والمحتاج.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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