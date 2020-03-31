مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لن ينتهي من أسيا

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، عن أن وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتًا أن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.





وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا، موضحًا، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى، محذرًا الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.



