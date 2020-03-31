مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لن ينتهي من أسيا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
الفجر
كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، عن أن وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتًا أن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا، موضحًا، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى، محذرًا الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

وفي وقت سابق، قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة كورونا، معلقًا: "فيروس كورونا يذكرنا بضعفنا"، لافتًا إلى أنهم نشروا كتابًا عن كيفية التعامل مع كورونا.

وأعرب "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، عن امتنانهم للعديد من البلدان التي ساهمت بـ600 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "نشعر بحماس كبير لمواجهة وباء كورونا".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، على أنه لا بد من تقديم اهتمام خاص بالدول الفقيرة التي تعاني من مرض كورونا، ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطنين ورعايتهم، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم للعاجز والمحتاج.

تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مواجهه كورونا مصابين كورونا بفيروس الصحة العالميه 50 حالة 15

أخبار تهمك

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 9 ساعات

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ ساعتين و 27 دقيقة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ ساعة و 24 دقيقة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسعي للتعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مدير منظمة الصحة العالمية يوجه نصائح مهمة لمواجهة كورونا

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الصحة العالمية تحذر من استخدام أدوية لم تُختبر لعلاج فيروس كورونا

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

المدة صادمة.. منظمة الصحة العالمية تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

"الصحة العالمية": إجراء اختبار تاريخي لمعرفة الدواء الناجح لعلاج الكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

07:03 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية