هيو جاكمن يوجه رسالة لمتابعيه للتوعية ضد كورونا



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مقطع فيديو نشره هيو، تحدث خلاله لمتابعيه ووجه لهم النصح بعدم الخروج من المنازل والالتزام بتوجيهات الحكومة والهيئات الطبية لتخطي أزمة تفشي الفيروس.



وكانت قد شهدت استراليا في الاسابيع الأخيرة الماضية اصابة النجم توم هانكس بفيروس كورونا ومعه زوجته ريتا ويلسون.



وتعرض هانكس للاصابة بالفيروس، خلال بقائه باستراليا لتصوير مشاهد فيلمه الجديد المستوحى من قصة حياة "إلفيس بريسلي".



شارك النجم الأسترالي الكبير هيو جاكمن بدوره في توعية الملايين من متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا.