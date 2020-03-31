عودة Backstreet Boys للغناء من المنزل بسبب كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
بعد الغاء الحفلات الموسيقية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، لجأ عدد من كبار نجوم الغناء في العالم لتقديم فقرات غنائية لمتابعيهم من داخل المنزل للترفيه عنهم.

وكان من ضمن هؤلاء النجوم، فريق Backstreet Boys الغنائي الشهير، الذي اشتهر في فترة التسعينيات بقوة، وبداية فترة الالفينيات، والذي شارك أعضائه في تقديم فقرة غنئاية برعاية رايدو iHeartRadio.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من مقاطع الفيديو نشرها اعضاء الفريق عبر حساباتهم الرسمية على موقع انستجرام، قاما خلالها بغناء واحدة من أشهر اغنياتهم.

وقام نجوم الفريق بغناء اغنية want way برفقة ابنائهم، فكان منهم من قام بالعزف على الة موسيقية من داخل المنزل وكان منهم من اكتفى فقط بالغناء.

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