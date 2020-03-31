عودة Backstreet Boys للغناء من المنزل بسبب كورونا



وكان من ضمن هؤلاء النجوم، فريق Backstreet Boys الغنائي الشهير، الذي اشتهر في فترة التسعينيات بقوة، وبداية فترة الالفينيات، والذي شارك أعضائه في تقديم فقرة غنئاية برعاية رايدو iHeartRadio.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من مقاطع الفيديو نشرها اعضاء الفريق عبر حساباتهم الرسمية على موقع انستجرام، قاما خلالها بغناء واحدة من أشهر اغنياتهم.



وقام نجوم الفريق بغناء اغنية want way برفقة ابنائهم، فكان منهم من قام بالعزف على الة موسيقية من داخل المنزل وكان منهم من اكتفى فقط بالغناء.



بعد الغاء الحفلات الموسيقية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، لجأ عدد من كبار نجوم الغناء في العالم لتقديم فقرات غنائية لمتابعيهم من داخل المنزل للترفيه عنهم.