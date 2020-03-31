ماريا كيري ماتزال ترى نفسها في الـ 12 بعيد ميلادها الـ 50

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


شاركت النجمة ماريا كيري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام احتفالها بعيد ميلادها الـ 50 وسط اجواء احتفالية بمشاركة ابنائها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها ماريا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكانت قد اختارت رقم 12 من الشموع لتحتفل بهذه المناسبة على غير العادة.

وقالت الصحيفة أن ماريا رغم بلوغها الـ 50، مازالت ترى نفسها في سن الـ 12، وهو ما يمكن تصديقها بالنظر لكيفية احتفاظها بإطلالتها الشابة حتى الآن.

وكتبت ماريا مع الصورة التي نشرتها هاشتاج يقول، إلى الأبد في سن الـ 12، #eternally12، لمتابعيها الذين يقدر عددهم بـ 58 مليون متابع.

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