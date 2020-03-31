أمريكا: عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 3 آلاف والإصابات تتخطى 164 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل الإجمالي إلى 3148 حالة وفاة، والإصابات إلى أكثر من 163 ألف إصابة مؤكدة، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

ويذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل تزايد في العالم، حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، المواطنين بالالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

والجدير بالذكر أن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.