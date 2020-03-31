كورتني كارداشيان تستعيد ذكرياتها في فرنسا بعد تطبيق حظر السفر في العالم



ونشرت كورتني صورة لها خلال قضائها لعطلة صيفية بفرنسا، برفقة اسرتها، كانت خلال زياردتها لمدينة "كوريسكا" الساحلية، المعروفة بكونها عامل جذب سياحي كبير بفرنسا.



ذلك بعد أن اعلنت كورتني مغادرتها لبرنامج اسرتها الواقعي الشهير KWTK، بعد خلاف كبير نشب بينها وبين شقيقتها الكبرى كيم كارداشيان.



وظهر في الصورة برفقة كورتني ابنائها من زوجها السابق "سكوت ديسيك"، وهو ميسون 10 أعوام وبينولوبي 7 أعوام.



عبرت نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان عن اشتياقها لزيارة فرنسا في ظل وقف جميع رحلات الطيران حول العالم لوقف تفشي فيروس كورونا.