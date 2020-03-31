مخرج فيلم أكشاي كومار الجديد يعلن بدأ العمل عن بُعد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بسبب فرض حظر التجوال، أعلن المخرج الهندي "نيراج باندي" عن بدء العمل على جلسات قراءة السيناريو بين نجوم فيلم النجم أكشاي كومار الجديد ولكن عن بعد.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن تصوير الفيلم تأجل كما تأجل تصوير مئات الأفلام حاليا ببوليوود لوقف تفشي الفيروس القاتل.

ولم يوقف ذلك المخرج الهندي الذي بدء عقد جلسات بالفيديو كونفرانس بين ابطال الفيلم الذي سيطرح بعنوان Chanakya.

وستدور أحداث الفيلم حول عبقري الاقتصاد والناصح الملكي لأول امبراطور في تاريخ Mauryan والذي كان يدعى Chandragupta.

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