ديشا باتاني تحتفل بمرور عامين على طرح Baaghi 2

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


احتفلت النجمة الشابة ديشا باتاني بمرور عامين على طرح الجزء الثاني من فيلم Baaghi الذي شاركت في بطولته النجم الهندي تايجر شروف.

ونشرت ديشا لقطات لها من الفيلم نقلها موقع إنديا توداي عن صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، في الوقت الذي يرتقب طرح جزئه الثالث بصالات العرض.

ويستعد الممثل الهندي الشاب تايجر شروف، لإثارة إعجاب متابعيه بفيلمه القادم "Baaghi 3"، ويصادف الفيلم الذي أخرجه أحمد خان لم شمل شرادها كابور وتايجر شروف بعد الجزء الأول "Baaghi 1".

انضمت إلى تايجر شروف في الجزء الثاني من الفيلم Baaghi 2 النجمة الشابة ديشا باتاني، وقامت النجمة الشابة بمشاركة الملصق الأول للفيلم على حسابها الخاص عبر موقع إنستجرام.

كما قام شروف بمشاركة الملصق مع معجبيه على حسابه الخاص عبر موقع انستجرام، وفي الملصق، نستطيع رؤية النجم تايجر شروف، واقفا أمام دبابة عسكرية وظهره باتجاه المشاهدين وممسكا ببندقية في يده. وقام شروف بالتعليق على الملصق قائلا: "ضد أقوى أعدائه، وأعظم معاركه، ضد الأمة، عاد روني، سيطرح التريلر في يوم الخميس 6 فبراير".

بمجرد مشاركة شروف للملصق، قامت ديشا بالإشادة بشروف وبالملصق. وليست وحدها التي أشادت بالملصق، بل قامت والدته عائشة شروف، آهان شيتي ابن النجم سونيل شيتي، هوما قريشي، هريثيك روشان وبونت مالهوترا وغيرهم الكثير أشادوا بالنجم وبالملصق.

نجوم فيلم أيضا Baaghi أيضا، أنكيتا لوكاندي وفيجاي فارما وريتش ديشموخ في أدوار محورية.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 9 ساعات

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ ساعة و 26 دقيقة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعي للتعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

07:03 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية