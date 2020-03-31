عايز أحضنك.. تصريحات مؤثرة لوالدة أول طفل متعافٍ من كورونا بمصر

روت مها والدة الطفل أدم، أول طفل مصري متعافٍ من فيروس كورونا، تفاصيل إصابة طفلها والبالغ 9 سنوات بعدوى فيروس كورونا، والتي انتقلت له من والده.





وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء أمس الاثنين، إلى أن زوجها يعمل مرشدًا سياحيًا، وأصيب بالعدوى خلال إحدى رحلاته، موضحة أنه كان يشعر بهمدان في الجسم، وكحة مستمرة، وصداع شديد، وارتفاع في درجة الحرارة.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك فريق من وزارة الصحة، جاء إلى المنزل، وحصل منهم على عينات، وفور ظهور النتيجة، تم نقل زوجها وابنها إلى مستشفى العزل.



وأضافت، "روحت مع ابني مكنش ينفع أسيبه"، لافتة إلى أن الفريق الطبي بمستشفى العزل اتخذ معهم الإجراءات اللازمة، وتم وضع آدم مع والده في غرفة واحدة، وهي جلست في غرفة منفصلة عنهما، وكانت تجري معهما مكالمات "فيديوكول".



وأوضحت أنه لم تظهر أي أعراض على أدم نهائيا، وغادر المستشفى بعد 18 يوما، مضيفة: "الممرضات الجميلات عملوا مفاجأة ليّ وجابوا آدم ليّ.. والكلمة الوحيدة اللي قالها ليا أنا عايز أحضنك".



