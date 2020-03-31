عايز أحضنك.. تصريحات مؤثرة لوالدة أول طفل متعافٍ من كورونا بمصر
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:03 ص
هدى عبدالرازق
روت مها والدة الطفل أدم، أول طفل مصري متعافٍ من فيروس كورونا، تفاصيل إصابة طفلها والبالغ 9 سنوات بعدوى فيروس كورونا، والتي انتقلت له من والده.
وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء أمس الاثنين، إلى أن زوجها يعمل مرشدًا سياحيًا، وأصيب بالعدوى خلال إحدى رحلاته، موضحة أنه كان يشعر بهمدان في الجسم، وكحة مستمرة، وصداع شديد، وارتفاع في درجة الحرارة.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك فريق من وزارة الصحة، جاء إلى المنزل، وحصل منهم على عينات، وفور ظهور النتيجة، تم نقل زوجها وابنها إلى مستشفى العزل.
وأضافت، "روحت مع ابني مكنش ينفع أسيبه"، لافتة إلى أن الفريق الطبي بمستشفى العزل اتخذ معهم الإجراءات اللازمة، وتم وضع آدم مع والده في غرفة واحدة، وهي جلست في غرفة منفصلة عنهما، وكانت تجري معهما مكالمات "فيديوكول".
وأوضحت أنه لم تظهر أي أعراض على أدم نهائيا، وغادر المستشفى بعد 18 يوما، مضيفة: "الممرضات الجميلات عملوا مفاجأة ليّ وجابوا آدم ليّ.. والكلمة الوحيدة اللي قالها ليا أنا عايز أحضنك".
ولفتت إلى أن الأطباء أخبروهم بأنهم يمكنهم احتضان بعضهم البعض، بعد أن يغادروا المستشفى، موجهة التحية للفريق الطبي بمستشفى العزل "مبيناموش، وبيعملوا جهد جبار"، وزوجها حالته تتحسن وفي انتظار خروجه.
ومن ناحيته عقب الإعلامي عمر أديب، قائلا: "قولي لأدم أنكل عمرو بيسلم عليك، وشوف اللعبة اللي إنت عايزها وأنا هجبهالك".
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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