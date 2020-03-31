الصين تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الصين، زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، فيما يرجع ذلك إلى زيادة عدد الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد.

 

ورصدت لجنة الصحة الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق، مشيرة إلى أن جميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.

 

ولفت اللجنة الصحية بالصين، إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة، أمس الاثنين.

 

تشعر السلطات بالقلق، على الرغم من تراجع عدد حالات العدوى المحلية في الصين، من الوافدين الذين يصابون بفيروس كورونا في الخارج، وكثفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل كما قلصت عدد الرحلات الجوية الدولية، ومنعت دخول معظم الأجانب.

 

ويذكر أن مقاطعة ووهان عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين، لم تسجل أي إصابات جديدة، لليوم السابع على التوالي.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الصين حتى يوم الاثنين 81518، والوفيات 3305.

 

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