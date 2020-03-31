ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس لعام 2020، كما عرضت جدول بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

أكدت الأرصاد الجوية أن طقس القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة الطقس الحرارة الارصاد الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يسعي للتعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 6 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 9 ساعات

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

نشاط للرياح مثير للأتربية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

"أمطار ورياح".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم الاثنين

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

07:03 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية