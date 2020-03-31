ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس لعام 2020، كما عرضت جدول بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات ومدن الجمهورية.





أكدت الأرصاد الجوية أن طقس القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وأعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27





درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27





درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26





درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 24





درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 22





درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 21





درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 22





درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 23





درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 28





درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 27





درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27





درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 29





درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29





درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 30





درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 29





درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28





درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 28





درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 28





درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 27





درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 26





درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 27





درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28





درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29





درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 29





درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 29





درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 30





درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 30





درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31





درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33





درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 35





درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36





درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 37





درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 36





درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36





درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 32





درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 31





درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29





درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28