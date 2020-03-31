"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:17 ص
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
هدى عبدالرازق
رد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما نشرته الفنانة إيناس عزالدين، عبر مقطع فيديو في أثناء تواجدها بمستشفى حميات إمبابة، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: إنه تواصل معها شخصيا، وأرسل لها سيارة إسعاف وتم نقلها لمستشفى حميات إمبابة، وتم حجزها، وسحب عينة منها، ونتيجتها بعد عدة ساعات.

وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن حالة الفنانة مستقرة، نافيا ما أثير بشأن أن المستشفى طلب مبلغا ماليا منها، وجارٍ التحقيق فيما نشرته الفنانة عن وجود حشرات بالمستشفى.

ونفى ما تردد على "السوشيال ميديا" عن وفاة الفتاة ياسمين عباس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها توفت بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حادة، وتم أخذ 3 عينات منها وجاءت نتيجتهم سلبية، حيث ظهرت نتيجة أخر عينة بعد وفاتها.

تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 15 حالة

ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة

ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين 656

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتقي الاستفسارات

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصابين كورونا حميات إمبابة بفيروس الصحة العالميه إيناس عز الدين 50 حالة

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يسعي للتعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

07:03 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية