"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

رد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما نشرته الفنانة إيناس عزالدين، عبر مقطع فيديو في أثناء تواجدها بمستشفى حميات إمبابة، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: إنه تواصل معها شخصيا، وأرسل لها سيارة إسعاف وتم نقلها لمستشفى حميات إمبابة، وتم حجزها، وسحب عينة منها، ونتيجتها بعد عدة ساعات.





وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن حالة الفنانة مستقرة، نافيا ما أثير بشأن أن المستشفى طلب مبلغا ماليا منها، وجارٍ التحقيق فيما نشرته الفنانة عن وجود حشرات بالمستشفى.





ونفى ما تردد على "السوشيال ميديا" عن وفاة الفتاة ياسمين عباس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها توفت بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حادة، وتم أخذ 3 عينات منها وجاءت نتيجتهم سلبية، حيث ظهرت نتيجة أخر عينة بعد وفاتها.





تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل