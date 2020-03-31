البنك الدولى يتوقع تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية بسبب كورونا

قال البنك الدولى فى تحديث اقتصادى، إن من المتوقع أن تؤدى جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد فى نمو الاقتصادات النامية فى شرق آسيا والمحيط الهادى وكذلك الصين.

وأضاف البنك، أمس الاثنين، أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسى الآن يشير إلى أن النمو فى الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 بالمئة فى 2020، وإلى -0.5 بالمئة فى تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 بالمئة فى 2019.

وفى الصين، حين كان أول تفش لفيروس كورونا فى أواخر ديسمبر ، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة فى التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضا عند 0.1 بالمئة فى تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1 بالمئة فى 2019.