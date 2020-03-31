غدا.. بدء صرف سلع شهر أبريل على بطاقات التموين

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:19 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
الفجر
أعلنت المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالو التموين، بدء صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، لأصحاب البطاقات من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، غدٍ الأربعاء، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع بشكل منظم لمنع التكدس أمام مخازن الجملة تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من غدٍ الأربعاء أول الشهر، بقيمة الدعم المخصص بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وتقوم مديريات التموين والإدارات التموينية ومكاتب التموين المختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديري إدارات شركات الجملة التابعة للوزارة بكل محافطة، وتقسيم أعداد البقالين، ووضع برنامج زمني للصرف لهم على مدار الأسبوع.

ويحق لمديريات التموين ومكاتب التموين، المناورة للصرف من فروع جملة للبقالين بخلاف المربوط عليهم في حالة كثافة الصرف في فرع الجملة الأساسي، مع مراعاة بعد وقرب المسافات، وأن يتم زيادة قيمة الاستعاضات المنصرفة من السلع بحيث لا تزيد على 4 مرات في الشهر، بمعدل مرة كل أسبوع، مع قيام فروع شركات الجملة بالعمل طوال أيّام الأسبوع، ما عدا جمعة ولحين انتهاء الوضع الحالي.

وقامت النقابة العامة لبقالين التموين، بتوزيع منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" والـ"واتس أب" لأعضاء النقابة من البقالين، يتضمن بعض الإجراءات الاحترازية خلال صرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل المقبل.

وجاء في الرسالة "أن جميع السلع التموينية متوفرة فلا داعٍ للتزاحم مع ضرورة ترك مسافة من متر إلى متر ونصف بين التاجر والمواطن خلال الحصول على السلع، وأن الصرف سيكون متاح يوميا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء".

كما جاء فيها "أن من حق المواطن صاحب البطاقة التموينية صرف المقررات التموينية الخاصة ببطاقته طوال 30 يوما على مدار الشهر، وصرف سلع نقاط الخبز وهي السلع التي تصرف مجانا مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، حيث تصرف هذه السلع من أول يوم في كل شهر حتى يوم 20 من الشهر نفسه، الأمر الذي يطمئن المواطن بأن جميع السلع متوفرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين تموين بطاقات التموين السلع التموينية التموين

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يوم

ليس رجب بكار .. الأهلي يفكر في نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسعي للتعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 6 ساعات

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

07:03 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

07:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية