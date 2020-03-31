غدا.. بدء صرف سلع شهر أبريل على بطاقات التموين

أعلنت المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالو التموين، بدء صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، لأصحاب البطاقات من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، غدٍ الأربعاء، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.





ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع بشكل منظم لمنع التكدس أمام مخازن الجملة تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من غدٍ الأربعاء أول الشهر، بقيمة الدعم المخصص بالبطاقات، وهو 50 جنيها.





وتقوم مديريات التموين والإدارات التموينية ومكاتب التموين المختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديري إدارات شركات الجملة التابعة للوزارة بكل محافطة، وتقسيم أعداد البقالين، ووضع برنامج زمني للصرف لهم على مدار الأسبوع.





ويحق لمديريات التموين ومكاتب التموين، المناورة للصرف من فروع جملة للبقالين بخلاف المربوط عليهم في حالة كثافة الصرف في فرع الجملة الأساسي، مع مراعاة بعد وقرب المسافات، وأن يتم زيادة قيمة الاستعاضات المنصرفة من السلع بحيث لا تزيد على 4 مرات في الشهر، بمعدل مرة كل أسبوع، مع قيام فروع شركات الجملة بالعمل طوال أيّام الأسبوع، ما عدا جمعة ولحين انتهاء الوضع الحالي.

وقامت النقابة العامة لبقالين التموين، بتوزيع منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" والـ"واتس أب" لأعضاء النقابة من البقالين، يتضمن بعض الإجراءات الاحترازية خلال صرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل المقبل.





وجاء في الرسالة "أن جميع السلع التموينية متوفرة فلا داعٍ للتزاحم مع ضرورة ترك مسافة من متر إلى متر ونصف بين التاجر والمواطن خلال الحصول على السلع، وأن الصرف سيكون متاح يوميا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء".



