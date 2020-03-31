في الحجر المنزلي.. جربي هذه الخلطات للحصول على شعر طويل وناعم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ اليوم مجموعة من الخلطات الطبيعية للحصول على شعر طويل وناعم ويمكنك إعداد الخلطات في فترة الحجر المنزلي.

الألوفيرا وصفار البيض
مكونات الخليط:
- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- صفار بيضة
طريقة تحضير الماسك:
تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.
اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.
كرري العملية أكثر من مرة شهرياً.

ماسك الأفوكادو والعسل وزيت الخروع
مكونات الخليط:
- حبة أفوكادو مهروسة
- ملعقة كبيرة عسل أبيض
- 2 ملعقة كبيرة زيت الخروع
طريقة تحضير الماسك:
اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً، بإمكانك وضعها بالخلاط الكهربائي.
على شعرك المبلل ضعي الماسك، ولفي رأسك بنايلون.
اتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل على شعرك.
اشطفي شعرك بعدها بالماء.
من الممكن أن تجربي الماسك مرة كل أسبوع، لتحفيز بصيلات الشعر على النمو.

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