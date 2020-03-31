سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. الأوقية العالمية يواصل التراجع

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020 في الاسواقث المحلية وذلك في ظل حالة من التراجع العالمي مع حفاظها على المكاسب الشهرية، بضغط من تزايد الطلب على السيولة وبصفة خاصة الدولار في ظل الاجراءات العالمية لمكافحة فيروس كورونا والحد من اثارة الاقتصادية السلبية.

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 695  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,560 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,560   جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين، مع توجه المستثمرين إلى جمع سيولة نقدية لتعويض خسائر أسواق الأسهم التى تعانى ضغط تفشى فيروس كورونا رغم إجراءات التحفيز النقدى المطروحة من قبل بنوك مركزية لدعم الأسواق.

تراجع سعر العقود الأجلة للذهب بنسبة 0.4% ليصل الى 1646.70 دولار للاوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة0.7% ليصل الي مستوى1617.13.

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