الصحة الكويتية تعلن شفاء حالة واحدة جديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، شفاء حالة واحدة جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 73، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزراة الصحة الكويتية، قد سجلت في وقت سابق 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.  

 

ووفي تغريدة لوزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح، أعلن فيها عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، مضيفًا: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع".

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

 

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