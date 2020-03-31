"البترول": نقل 10 ملايين لتر من المنتجات البترولية يومياً

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التطوير المستمر لمنظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف استدامة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة التدريب المستمر للكوادر البشرية المسئولة عن إدارة أنشطة النقل والتوزيع وتوعيتهم بأهمية العمل المطلوب وخطورته وتوصيل هذا المفهوم لسائقى السيارات الصهريجية وتدريبهم على برامج القيادة الآمنة وبرامج السلامة والصحة المهنية واستخدام التكنولوجيات المتطورة المطبقة عالمياً في مجال رفع كفاءة السائقين، مشيراً إلى أن العمل جارى على تحديث ورفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية والالتزام بتركيب أجهزة "GPS" على جميع سيارات نقل المنتجات بمختلف أنواعها بهدف إحكام الرقابة وضمان وصولها من المستودعات لأماكن الاستهلاك.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة السهام البترولية لاعتماد الأعمال لعام 2019 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد المطلب رئيس الشركة مساهمتها في عمليات نقل المنتجات البترولية وتأمين احتياجات السوق المحلى من الوقود خلال عام 2019 ، حيث قامت بنقل أكثر من 10 ملايين لتر من المنتجات البترولية يومياً (بنزين بجميع أنواعه – سولار -مازوت - زيت خام – بتروكيماويات – وغيرها من المنتجات) بزيادة نسبتها 5ر24% على العام السابق بواسطة أسطول الشركة البالغ 427 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة للتتبع "GPS" حيث تم دعم الأسطول من خلال ادخال 10 سيارات جديدة مع العمل على رفع الكفاءة الفنية للأسطول من خلال تطبيق برامج الصيانة الوقائية وفقاً لجداول زمنية محددة.

وأشار إلى دور الشركة في نقل المنتجات البترولية إلى الشركات المختلفة للقيام بدورها فى خدمة المشروعات القومية مثل إنشاء الطرق الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف أنه تم نقل حوالى 961 ألف طن من البوتاجاز وهو ما يمثل حوالى 66% من إجمالي ما تم نقله على مستوى الجمهورية خلال العام بالإضافة الى التوسع فى نشاط تجميع الزيوت المستعملة والمخلفات الهيدروكربونية وتنقيتها من المياه والشوائب، مشيراً إلى حرص الشركة على التحسين المستمر لأنشطة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على بيئة العمل، وتدريب السائقين بالمراكز المعتمدة على برامج القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع المنتجات البترولية، حيث قامت الشركة باستقدام جهاز محاكاة لتدريب السائقين من احدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال بهدف استخدام التكنولوجيا في تطوير ورفع كفاءة وأداء السائقين من خلال سيناريوهات لحظية تختبر ردود أفعال السائقين في حالات الطوارئ أثناء القيادة.