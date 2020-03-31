أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 31-3-2020 في سوق العبور

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 31-3-2020 في سوق العبور للجملة ، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب على الاصناف المختلفة من الخضرراوات خلال الفترة الحالية ، وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضروات وجاءت على النحو التالي: 

سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.

وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.

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