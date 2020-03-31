باريس سان جيرمان يتدخل في صراع أشرف حكيمي

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع ريال مدريد الإسباني ضم أشرف حكيمي لاعب النادي الملكي المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني في هذا الموسم.

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع أشرف حكيمي المطلوب في ناديي تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

الجدير بالذكر أن حكيمي لعب 37 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.