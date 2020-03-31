باريس سان جيرمان يتدخل في صراع أشرف حكيمي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:15 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
الفجر الرياضي

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع ريال مدريد الإسباني ضم أشرف حكيمي لاعب النادي الملكي المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني في هذا الموسم.

 

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع أشرف حكيمي المطلوب في ناديي تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

 

الجدير بالذكر أن حكيمي لعب 37 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد باريس سان جيرمان اهبار الرياضة اشرف حكيمي

أخبار تهمك

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يومين

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. حجر منزلي على سكان عمارتين في بورسعيد

منذ 38 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الاتصالات يفجر مفاجأة حول سبب بطء الإنترنت في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زيدان يحسم مستقبل نجم ريال مدريد

قبل القرعة.. محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لمجموعات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يسعى لاستعادة نجمه من بروسيا دورتموند

صراع فرنسي إيطالي على نجم ريال مدريد

هالاند وسانشو في طليعة هجوم بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان

حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

09:55 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية