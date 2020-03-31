مدمرة يابانية تصطدم بقارب صيد صيني بالقرب من جزيرة ياكوشيما

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم اللاثاء، اصطدمت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي للبحرية، بقارب صيد صينى في أعالي البحار ببحر الصين الشرقي، دون وقوع إصابات في الأرواح.

وكتب وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن التصادم وقع على بعد حوالي 650 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية، مضيفًا أن الحادث تسبب في ثقب بطول متر وعرض 20 ملليمترا في المدمرة شيماكازي فوق مستوى الماء.

وأكد وزير الدفاع الياباني، أنه "لم يصب أي عسكري ولم يفقد أحد من قارب الصيد الصيني. نتحرى التفاصيل".

وتجري وزارة الدفاع اليابانية، تحقيقا بالتعاون مع خفر السواحل الياباني في ملابسات الحادث.

وكان التصادم وقع بين المدمرة اليابانية شيماكازي، التي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 260 فردا، وقارب صيد صيني في نقطة تبعد حوالي 650 كيلومترا غرب جزيرة ياكوشيما، وهي جزيرة تقع في جنوب غرب اليابان في محافظة كاغوشيما. وكان 13 من أفراد الطاقم على متن القارب الصيني.