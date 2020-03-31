انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العليا للبرامج الجديدة بجامعة حلوان

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
اجتمعت اللجنة العليا للبرامج الجديدة في جامعة حلوان بالفيديو عبر برنامج Zoom، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وعضوية الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد النشار مستشار الجامعة للبرامج الجديدة، والدكتور ياسر جاد الله مقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة، وعددًا كبيرًا من السادة عمداء الكليات التي وصل عدد البرامج الجديدة بها إلى 64 برنامجا نوعيا وفريدًا. 

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أهمية نشر ثقافة تخفيض التجمعات في ظل توافر التكنولوجيا الرقمية التي تتيح التواصل بين الجميع في ظل الظروف الطارئة الحالية لاتمام التواصل الإنساني وتفعيل الاجتماعات بصورة اكثر  أمانًا.

وأوضح نجم، أن تجربة هذا الاجتماع كانت متميزة وجاءت المناقشات مثمرة وقوية صوب تحديد ضوابط التعامل العلمي مع أزمة كورونا، وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين للحصول على الخدمة التعليمية المناسبة لهم. 

وأشار إلى دخول أحدث برنامج جديد في علوم التمريض لخريجي الجامعات المختلفة إلى حيز التنفيذ، لافتًا أن الجامعة تفعل الإرشاد الأكاديمي للدارسين عن بعد لمساعدة الدارسين، في ظل موافقة المجلس علي بعض المنح الجزئية للدارسين لتشجيع المتميزين منهم.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، أهمها: انضمام كلية التمريض بالجامعة ببرنامج جديد تحت عنوان "البرنامج المكثف"، بعد صدور القرار الوزاري الخاص به، ويمكن البرنامج الطلاب الملتحقين به من الحصول على الدرجة الثانية في بكالوريوس علوم التمريض من خريجي الكليات الأخرى.

كما استعرض الاجتماع سبل وآليات التعليم عن بعد بالبرامج الجديدة والقواعد المنظمة للعمل والتواصل مع الطلاب الملتحقين بالبرنامج لضمان تحقيق أقصى استفادة وتحقيق متطلباتهم من البرنامج الذي يتم تدريسه، بالإضافة إلى التعرف على مدى فاعلية طرق التواصل مع الطلاب وسبل تحسينها، وما حققته الجامعة من تقدم في هذا الشأن في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلاب الجامعات جامعة حلوان الفجر التعليم

أخبار تهمك

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يومين

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 14 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 7 ساعات

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. حجر منزلي على سكان عمارتين في بورسعيد

منذ 38 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يفجر مفاجأة حول سبب بطء الإنترنت في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

٢٠ يوليو.. يوم تعريفي للبرامج الجديدة والمميزة بجامعة حلوان

شروط الالتحاق ببرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم لقاءً تعريفياً بالبرامج الجديدة والمميزة

جامعة حلوان تنظم لقاء تعريفيا بالبرامج الجديدة والمميزة

شروط الالتحاق ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة حلوان

لطلاب علوم المسرح بآداب حلوان.. تعرف على موعد امتحاني دور سبتمبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

09:55 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية