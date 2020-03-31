انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العليا للبرامج الجديدة بجامعة حلوان

اجتمعت اللجنة العليا للبرامج الجديدة في جامعة حلوان بالفيديو عبر برنامج Zoom، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وعضوية الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد النشار مستشار الجامعة للبرامج الجديدة، والدكتور ياسر جاد الله مقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة، وعددًا كبيرًا من السادة عمداء الكليات التي وصل عدد البرامج الجديدة بها إلى 64 برنامجا نوعيا وفريدًا.

وأوضح نجم، أن تجربة هذا الاجتماع كانت متميزة وجاءت المناقشات مثمرة وقوية صوب تحديد ضوابط التعامل العلمي مع أزمة كورونا، وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين للحصول على الخدمة التعليمية المناسبة لهم.

وأوضح نجم، أن تجربة هذا الاجتماع كانت متميزة وجاءت المناقشات مثمرة وقوية صوب تحديد ضوابط التعامل العلمي مع أزمة كورونا، وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين للحصول على الخدمة التعليمية المناسبة لهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أهمية نشر ثقافة تخفيض التجمعات في ظل توافر التكنولوجيا الرقمية التي تتيح التواصل بين الجميع في ظل الظروف الطارئة الحالية لاتمام التواصل الإنساني وتفعيل الاجتماعات بصورة اكثر أمانًا.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أهمية نشر ثقافة تخفيض التجمعات في ظل توافر التكنولوجيا الرقمية التي تتيح التواصل بين الجميع في ظل الظروف الطارئة الحالية لاتمام التواصل الإنساني وتفعيل الاجتماعات بصورة اكثر أمانًا.

وأشار إلى دخول أحدث برنامج جديد في علوم التمريض لخريجي الجامعات المختلفة إلى حيز التنفيذ، لافتًا أن الجامعة تفعل الإرشاد الأكاديمي للدارسين عن بعد لمساعدة الدارسين، في ظل موافقة المجلس علي بعض المنح الجزئية للدارسين لتشجيع المتميزين منهم.





وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، أهمها: انضمام كلية التمريض بالجامعة ببرنامج جديد تحت عنوان "البرنامج المكثف"، بعد صدور القرار الوزاري الخاص به، ويمكن البرنامج الطلاب الملتحقين به من الحصول على الدرجة الثانية في بكالوريوس علوم التمريض من خريجي الكليات الأخرى.



