مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا عبر قناة اليوتيوب الخاصة بوزارةة الثقافة

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يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفلاً غنائيًا عن طريق "اللايف" وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة وزارة الثقافة، وذلك كمحاولة منه لمحاولة الترفيه عن المواطنين نتيجة حظر التجوال والحجر المنزلي المفروض حاليًا على جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.



ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعه من أغانيه المميزة، مثل"زي المليونيرات"، "قلب واحد"،"كوكب تاني"،"زي ما انت عايز"، "جاي على نفسك"، و"ثلاث سلامات"، "بنت القلب"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب".



وفي سياق آخر، يستعد مدحت صالح لطرح أغنية جديدة، ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، والأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى باسم سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والفيلم من تأليف أسامة حسام الدين،إخراج علاء مرسي، بطولة أحمد سلامة،نرمين ماهر،أحمد صيام،راندا البحيري،عماد رشاد، ندي بهجت.





والجدير بالذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "خليك جامد"، وهو من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز.