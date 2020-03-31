ويليان يدرس البقاء في الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن الجناح البرازيلي ويليان يفكر في البقاء داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا رحل بشكل رسمي عن تشيلسي.

وينتهي تعاقد ويليان مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، حيث أشارت شبكة le10Sport الفرنسية أن ويليان قرر عدم التجديد مع البلوز بشكل نهائي.

وذكرت شبكة ESPN في تقريرها اليوم، أن ويليان يميل للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة أن ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال متحفزان بشدة لضم صاحب الـ31 عاماً بصفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

ويأمل أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد في حسم صفقة ويليان في الصيف، حيث يرى النرويجي أن ويليان قادر على تقديم الإضافة لهجوم الفريق في المستقبل.

بينما يفكر أرسنال في ضم ويليان، ليتمكن من شغل دور الألماني مسعود أوزيل، المرشح لمغادرة الفريق.

كما يهتم ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بخدمات ويليان، إلا أن اللاعب قد يبقي في البريمييرليج، بعد نهاية عقده مع تشيلسي.