دينا: "مضطرين ننزل نصور عشان مسلسلات رمضان"

Advertisements

شارك الفنانة دينا، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور بالكمامة متوجها إلى لوكيشن التصوير.



وعلقت دينا، على الصور قائلة:"مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان اللوكيشن كله كمامات ومطهرات وخلصت التصوير قبل معاد الحظر ورجعت على البيت على طول".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"في حفظ الله ورعايته يا ست دينا" وأضاف آخر"ربنا معاكوا".



يذكر أن آخر أعمال دينا، مسلسل "بنت القبائل"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار صعيدي، وشارك في بطولته الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.