طلب إحاطة يحذر من فرق وهمية تسطو على المنازل بدعوى تطهيرها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تقدم طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ظهور فرق طبية تجوب المنازل في محافظات مصر، وتعلن عن نفسها في كل مكان وتدعى أنها تتبع وزارة الصحة، وتقوم بتعقيم المنازل ضد فيروس كورونا، إلا أنها فرق تنظيف وهمية تنصب على المواطنين وتسرقهم.

وأوضح متولي، في طلبه اليوم الثلاثاء، أن المقابل المادي الزهيد، الذي تتحصل عليه تلك الفرقة الطبية التي ترتدي زي أطباء، يسهل موافقة المواطنين على دخولهم البيوت، وبالتالي إجراء عملية النصب بسهولة، بالإضافة إلى ظهور صفحات لشركات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بـ"السوشيال ميديا" تدعى قدرتها على تطهير وتعقيم المنازل من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وطالب النائب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يقومون بهذا العمل والإسراع في محاكمتهم، وتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الشركات الوهمية، لاسيما أن هناك الآلاف من الضحايا الذين سقطوا في فخ هذه الصفحات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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