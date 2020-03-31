عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالمصل واللقاح: إن فيروس كورونا من مجموعة الفيروسات النادرة، وأن الوصول إلى اكتشاف مصل للفيروس يستغرق مدة طويلة.





وأشار "محمدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك فرق بين أن يكون العالم جاهز بمصل ضد كورونا للاستخدام أو للتجربة، متوقعًا أنه خلال مدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، قد يكون هناك لقاح جاهز للتجربة.





وأضاف مدير التطعيمات بالمصل واللقاح، أنه لا يمكن الوصول للقاح قبل عام على الأقل، منوها بأنه لم يثبت حتى الآن أـن لقاح الدرن يساعد في الشفاء من الكورونا.





تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل