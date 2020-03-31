البورصة تستهل تعاملات اليوم علي صعود جماعي للمؤشرات

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إستهلت لبورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ،علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث تحاول المؤشرات الإرتداد وتعويض جزء من تراجعات أمس





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو3 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 532 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية



