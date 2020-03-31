البورصة تستهل تعاملات اليوم علي صعود جماعي للمؤشرات

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية 

إستهلت لبورصة المصرية تعاملات اليوم  الثلاثاء ،علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث تحاول المؤشرات الإرتداد وتعويض جزء من تراجعات أمس 

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو3 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 532 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع  مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"  بختام الجلسة، بنسبة0.51% ليصل إلى مستوى 9569.9  نقطة،  ونابعه في الإرتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1%  عند مستوي 992.2  نقطة،وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1029.3 نقطة.

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