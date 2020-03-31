سوزان نجم الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة سوزان نجم الدين، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة صور منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوزان، خلال الصور مرتدية"فستانًا طويل مفتوح الساق مكشوف الصدر باللون الأزرق وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج جرئ.

وعلقت نجم الدين، على الصور قائلة:"من جلسة تصوير خاصة في بيروت الحبيبة قبل كورونا فيروس انشالله ترجع هديك الأيام وأحلى يارب خليك بالبيت".

يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين، مسلسل "ابن أصول"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان حماده هلال وأحمد حلاوة وأحمد كراره.

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