حملات تطهير وتعقيم بالأماكن العامة والحيوية في الغردقة (صور)

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع الغرفة التجارية، بحملات رش وتعقيم وتطهير الأماكن العامة بالمحافظة، بالإضافة إلى توعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا وتسبب في وفاة وإصابة العديد من المواطنين، وذلك لليوم السادس على التوالي.





بدأت الحملة من منطقة ميدان ومبي، وشرطة السياحة، وشارع الشيخ محمود، وجامع الدهار، ومنطقة البوستة بطريق النصر، ومنطقة العنبر والملاحة والأمل، وميدان الصفوة، وحفر الباطن، وقسم ثاني الغردقة.





من جانبه، قال أحمد عبد الباسط رئيس لجنه الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، إن حملات التطهير والتعقيم والتوعية مستمر طبقًا للخريطة الموضوعة من الجمعية، لمواجهة فيروس كورونا.



