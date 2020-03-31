برلماني يشيد بتنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس لمواجهة كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:34 ص
المسعود
المسعود
دينا إبراهيم
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، طمأنت المصريين على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على سداد التزاماتها الدولية.

ووجه "مسعود" في بيان اليوم الثلاثاء، التحية للحكومة التي أعطت الأولوية قصوى لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال: إنه طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط، فلإن الدولة خصصت منذ أول مارس، حتى اليوم، 4 مليارات جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالهدية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، لأبطال قطاع الصحة بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2،25 مليار جنيه.

كما أشاد بإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية والتي وجدت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق ليس من أطباء مصر وجميع العاملين في المنظومة الصحية، ولكنها من الشعب كله؛ لأن جميع المصريين كانوا يريدون تقديم أعظم هدية لأبطال وبواسل الصحة على تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها في مواجهتهم البطولية مع فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 15 حالة

ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة

ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين 656

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتقي الاستفسارات

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مواجهه كورونا مصابين كورونا طمأن بفيروس بدل المهن الطبية الصحة العالميه 50 حالة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يفجر مفاجأة حول سبب بطء الإنترنت في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يومين

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

منذ أقل من ساعتين

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. حجر منزلي على سكان عمارتين في بورسعيد

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

09:55 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية