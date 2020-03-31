برلماني يشيد بتنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس لمواجهة كورونا

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، طمأنت المصريين على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على سداد التزاماتها الدولية.





ووجه "مسعود" في بيان اليوم الثلاثاء، التحية للحكومة التي أعطت الأولوية قصوى لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.





وقال: إنه طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط، فلإن الدولة خصصت منذ أول مارس، حتى اليوم، 4 مليارات جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالهدية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، لأبطال قطاع الصحة بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2،25 مليار جنيه.



