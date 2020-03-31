برلماني يشيد بتنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس لمواجهة كورونا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:34 ص
دينا إبراهيم
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، طمأنت المصريين على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على سداد التزاماتها الدولية.
ووجه "مسعود" في بيان اليوم الثلاثاء، التحية للحكومة التي أعطت الأولوية قصوى لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال: إنه طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط، فلإن الدولة خصصت منذ أول مارس، حتى اليوم، 4 مليارات جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالهدية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، لأبطال قطاع الصحة بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2،25 مليار جنيه.
كما أشاد بإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية والتي وجدت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق ليس من أطباء مصر وجميع العاملين في المنظومة الصحية، ولكنها من الشعب كله؛ لأن جميع المصريين كانوا يريدون تقديم أعظم هدية لأبطال وبواسل الصحة على تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها في مواجهتهم البطولية مع فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا