عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غدًا الأربعاء، هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل، من خلال منافذ الصرف البالغ عددها نحو 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.





وأشارت الوزيرة، إلى أنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من غد الأول من أبريل.





ولفتت القباج، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت، الموافقين ( 1،2،4) من شهر أبريل.





وتابعت أنه فيما يخص أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقين (5، 6، 7) من شهر أبريل.





وأوردت أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة، موضحة أن هذه الخطة تم وضعها بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.





واستكملت أنه جارٍ التنسيق مع عدد من الوزارت منها التربيه والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحليه وهيئة البريد المصري لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد في القرى والمراكز علي مستوى المحافظات في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.

واستطرد أنه تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر من دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث المقبلة أيضًا.

وذكرت أنه تم مخاطبة السيد محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر، لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف، وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، وتوفير ماكينات صرف آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.





ووجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع إنتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللأزمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.