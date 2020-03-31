مؤش سوق دبي المالي يصعد 0.87% خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:30 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.87% خاسراً 15.71 نقطة ليصل إلى مستوى 1775.03 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي  اليوم 79.3 مليون سهم محققة ما قيمته 69.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1112 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 3 قطاعات بسوق دبي المالي  على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.50%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.66%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.82%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18.1 مليون ورقة بقيمة 40.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.86%.

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