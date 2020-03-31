محمد عز يشعل "إنستجرام" بصورة من طفولته

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمد عز، جمهوره بصورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"زمان وانا صغير اعملوا ستورى زمان ودلوقتى ومنشنونى وانا هشيرها ومسا مسا ع الغاليين".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"جميل قوي" واضاف آخر"وربنا باشا مصر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كنت قمر ولسه قمرزي مانت".

يذكر أن آخر أعمال محمد عز، مسلسل"بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز ومصطفى عبد السلام وصفاء جلال.

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