رئيس برشلونة: انتظروا صفقاتنا وأرباحنا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:35 ص
رئيس برشلونة
رئيس برشلونة
الفجر الرياضي

وجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عدة رسائل إلى  جماهير ناديه بشأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في الصفقات ينتظر تعاقدها.

 

وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

 

وقال بارتوميو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أستطيع أن أتحدث عن أسماء بعينها، لكن برشلونة سيكون في السوق، وعلى استعداد لجلب الصفقات التي يراها مناسبة"

 

وأضاف: "بالطبع، ستكون لدينا القدرة، وأكرر، نحن النادي الذي لديه أكبر عائد في العالم.. برشلونة هو أكبر ناد في العالم، صحيح أن الإيرادات انخفضت، لكن هذا ينطبق على كل الأندية أيضًا".

 

وأتم: "أولئك الذين يقولون إن برشلونة يعاني ماديًا، أخبرهم أنه في النهاية، في 30 يونيو سنستمر في أن نكون النادي الذي حقق أكبر عائد، ولكن أقل من الأعوام الماضية، لأن الجميع تراجع".

 

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